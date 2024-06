video suggerito

Incidente sulla Salerno-Reggio Calabria: tir si ribalta, grave autista. A2 chiusa 10 ore verso Napoli Un tir si è ribaltato. Grave il conducente. Riaperta una corsia intorno alle 17.30, permane la chiusura dell’immissione dalla A2 verso A2/dir Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Lunghe code oggi pomeriggio, domenica 23 giugno 2024, sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria in direzione Napoli, a causa di un incidente avvenuto poco prima di Salerno. La autostrada A2, Napoli-Salerno, è stata completamente chiusa alla circolazione per circa 10 ore, per consentire le attività di rimozione dei residui dell'incidente. Mentre le auto sono state dirottate sull'A30. Lunghe code si sono formate in direzione di Napoli. Riaperta una corsia intorno alle 17.30, permane la chiusura della rampa di immissione dalla A2 verso A2/dir Napoli, per la circolazione proveniente da Fisciano. Chiusa corsia di sorpasso in entrambe le direzioni per ripristino barriere.

Tir ribaltato, grave conducente

Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente stradale. Secondo le prime ricostruzioni, un veicolo pesante, per motivi non chiari, si è ribaltato questa mattina, attorno alle 7,30, nei pressi dello svincolo di Fratte, a Salerno, in direzione nord, ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. L'autista è stato subito soccorso. Quindi, i tecnici hanno dovuto lavorare per consentire il ripristino della regolare viabilità.

La comunicazione è stata data sui pannelli a messaggio scorrevole presenti in autostrada. Attorno alle ore 15,00 è stata apposta dal personale anche l'apposita segnaletica stradale che indicava la necessità di uscire sull'A30.

Anas: "Circolazione ripristinata alle 18,15"

L'Anas, società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, ha informato in tempo reale gli utenti del ripristino della viabilità avvenuto attorno alle 17,30:

Carreggiata riaperta con restringimento, si transita sulla sola corsia di marcia, chiusa corsia di sorpasso in entrambe le direzioni per ripristino barriere. Permane chiusura rampa di collegamento A2- A2dirNA per i veicoli provenienti da Fisciano in direzione Napoli con uscita obbligatoria allo svincolo di Pontecagnano nord km 18, 400, proseguimento su tangenziale SA e rientro in A2 dir NA allo svincolo di SA Fratte.

Questa mattina aveva spiegato l'accaduto con una nota:

A causa di un incidente stradale, traffico bloccato, in direzione Napoli sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” Dir. Napoli al km 0,100 a Salerno. Per i veicoli provenienti da Reggio Calabria e diretti a Napoli direzione obbligatoria su A30, per i veicoli provenienti da Fisciano in direzione Napoli uscita obbligatoria allo svincolo di Pontecagnano nord al km 18,400, proseguimento su tangenziale di Salerno e rientro in A2 dir Napoli allo svincolo di Salerno Fratte. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.