Incidente sulla Domiziana a Mondragone, due feriti e strada chiusa a Pescopagano Un tratto della statale Domiziana è stato chiuso in seguito a un incidente a Mondragone (Caserta) con due feriti; viabilità interrotta dalla rotonda di Pescopagano.

A cura di Nico Falco

Due persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto nella mattinata di oggi, 16 febbraio, sulla statale Domiziana sulla carreggiata in direzione Roma. Per consentire i soccorsi e il ripristino della carreggiata è stato necessario interdire temporaneamente il transito; la circolazione è stata deviata in corrispondenza della rotatoria della frazione di Pescopagano, con rientro sulla statale attraverso viabilità alternativa.

L'incidente è avvenuto nel territorio di Mondragone, in provincia di Caserta, all'altezza del chilometri 25,400 della statale Domiziana. Sul posto è presente personale di Anas e forze dell'ordine. Accertamenti in corso per ricostruire la dinamica dello scontro, che avrebbe coinvolto due veicoli. I due feriti sono stati trasportati in ospedale.