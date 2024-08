video suggerito

Incidente sulla autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria: Gaetano muore a 65 anni Incidente stradale in galleria tra Contursi e Campagna. Morto un bancario in pensione. Indaga la Polstrada.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Incidente stradale sull'autostrada A2 del Mediterraneo, la Salerno-Reggio Calabria. Morto Gaetano Delle Donne, bancario di 65 anni, in pensione da un anno, originario di Olevano sul Tusciano, in provincia di Salerno. Il sinistro stradale è avvenuto ieri mattina, giovedì 15 agosto 2024, in galleria, all'altezza tra Contursi e Campagna, sulla corsia in direzione nord. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo era a bordo di una motocicletta, quando, per motivi ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe caduto.

L'impatto è stato molto violento. Il 65enne è rimasto gravemente ferito. Sul posto sono arrivati il personale sanitario dell'ambulanza del 118, il personale dell'Anas e le forze dell'ordine, con la Polizia stradale. A seguito del sinistro si sono formate lunghe code di auto. Non è chiaro se nell'incidente siano state coinvolte anche altre vetture.

Il personale del 118 giunto sul posto, purtroppo non ha potuto salvare la vita dell'uomo. Il 65enne è deceduto a seguito delle ferite riportate. Non è escluso che le forze dell'ordine possano acquisire eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di ricostruire quanto accaduto e chiarire l'esatta dinamica dell'incidente, sulla quale al momento è possibile fare solo supposizioni.