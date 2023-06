Incidente sul raccordo Avellino-Salerno, muore una 41enne: si era sposata una settimana fa Incidentre tra due auto sul raccordo Avellino-Salerno, muore una donna di 41 anni: si era sposata appena da una settimana.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Le due automobili coinvolte nell’incidente.

Tragico incidente sul Raccordo Autostradale Avellino-Salerno: una donna di 41 anni è morta in seguito all'impatto tra due vetture. Troppo gravi le ferite riportate: la donna è morta sul colpo. Ferito il marito, medicato sul posto così come i due occupanti dell'altra vettura, due giovani di Solofra: per loro nessuna grave conseguenza fisica, se la sono cavata con qualche escoriazione di poco contro. Disperato l'uomo che è sopravvissuto alla moglie: la coppia si era sposata appena una settimana fa.

L'impatto è avvenuto attorno alle 19 di ieri pomeriggio, sabato 24 giugno, a circa 700 metri dallo svincolo di Atripalda del Raccordo Avellino-Salerno, in direzione del capoluogo della Valle dell'Irno. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica della vicenda: l'impatto però è stato particolarmente forte, e per la donna, 41 anni, si è rivelato fatale. Sul posto sono giunti i medici e personale sanitario del 118 con un'ambulanza, ma per lei non c'è stato più nulla da fare. Ferito in maniera lieve il marito e la coppia di ragazzi originari di Solofra che viaggiava nell'altra automobile: per tutti e tre sono bastate le cure dei sanitari sul posto, senza ricorrere al trasferimento in pronto soccorso o in ospedale. Il traffico è andato rapidamente in tilt in direzione di Salerno fino alla rimozione delle vetture e alla messa in sicurezza della carreggiata, oltre ai rilievi effettuati dalle forze dell'ordine, chiamate ora a fare chiarezza sulla vicenda e sulla morte della 41enne.