Incidente sul lungomare di Salerno, uomo travolto e ucciso mentre attraversa la strada Incidente mortale sul lungomare a Salerno: un anziano è stato travolto e ucciso da una motocicletta. Il conducente del veicolo ricoverato in codice rosso.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un morto e un ferito grave questa mattina a Salerno, a seguito di un incidente avvenuto sul Lungomare Marconi, dove un uomo è stato travolto da una motocicletta mentre stava attraversando la strada. Il passante è stato ucciso sul colpo; il motociclista, finito rovinosamente sull'asfalto a seguito dell'impatto, è stato è stato trasportato in ospedale. Sulla dinamica sono in corso accertamenti, affidati alla Polizia Municipale e alla Polizia di Stato.

Lo schianto poco prima delle 8 di questa mattina, 1 febbraio. L'allarme è stato lanciato da diversi testimoni che si trovavano nei paraggi al momento dell'investimento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per l'uomo investito non c'è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate, nonostante i tentativi di rianimazione è deceduto. Secondo le prime informazioni la vittima, anziana, è originaria di Roccadaspide, piccolo comune del Salernitano. Il motociclista, anche lui rimasto ferito nell'impatto, è stato trasferito all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno in codice rosso.

È il secondo incidente mortale nel giro di pochi giorni in zona: due settimane fa era stata uccisa la ricercatrice universitaria 27enne Assem Zharbossyn, travolta mentre attraversava la strada nei pressi del Teatro Verdi. Alla guida dell'automobile c'era un 20enne di Mercato San Severino, il veicolo era stato sequestrato per le indagini.

Investito da scooter elettrico, morto anziano a Torre del Greco

Ieri pomeriggio a Torre del Greco, in provincia di Napoli, un uomo è stato investito da uno scooter elettrico in via Scappi. Francesco Sgroia, 87 anni, era già morto quando sono intervenuti gli agenti della Municipale di Torre del Greco, che si sono occupati dei rilievi. Sulla vicenda è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale. Ferito, in modo grave, anche il conducente dello scooter; nella caduta avrebbe battuto violentemente la nuca.