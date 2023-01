Incidente nel centro di Salerno, studentessa 27enne travolta e uccisa Una ricercatrice universitaria è stata investita e uccisa nei pressi del teatro Verdi, a Salerno; sarebbe stata travolta mentre attraversava la strada.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Una studentessa di 27 anni è stata travolta e uccisa ieri sera, 18 gennaio, nel centro di Salerno. La dinamica è in via di accertamento ma, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata investita mentre attraversava la strada; alla guida dell'automobile c'era un 20enne di Mercato San Severino, la cui posizione è ora al vaglio.

La ragazza, originaria del Kazakistan, viveva nella cittadina campana per motivi di studio: era ricercatrice presso l'Università di Salerno. L'incidente è avvenuto tra via Stanislao Lista e via Roma; la 27enne si trovava nei pressi del teatro Verdi, in prossimità di una curva, quando le è piombata addosso la Peugeot 308 guidata del 20enne che non le ha lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale.

All'arrivo dei soccorsi per la 27enne non c'era già più nulla da fare, nonostante i tentativi di rianimarla: sarebbe stata colpita in pieno mentre stava attraversando la strada e la potenza dell'urto l'avrebbe uccisa all'istante. Le indagini sono affidate ai carabinieri del Nucleo Operativo Mobile, che ieri sera si sono occupati dei rilievi insieme alla Municipale.

Per consentire le fasi iniziali degli accertamenti è stato necessario deviare temporaneamente il traffico veicolare e il tratto di strada dove si è verificato l'incidente è stato interdetto alla circolazione; si vaglia anche la possibilità che l'impatto possa essere stato ripreso da alcune videocamere di sorveglianza installate lungo la strada. Il ragazzo è stato sottoposto ai test accertare l'eventuale assunzione di alcol o droghe, che hanno dato esito negativo.