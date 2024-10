video suggerito

Incidente sul lavoro nel porto di Napoli: muore Antonio Nazzaro, operaio di 60 anni

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Un operaio di 60 anni, Antonio Nazzaro, è morto nel porto commerciale di Napoli: l'ennesimo incidente mortale sul lavoro è avvenuto poco prima delle 13 di questa mattina. Lo ha fatto sapere in una nota la segreteria Filt Cgil di Napoli e Campania. Dalle primissime notizie, sembrerebbe che l'uomo sia stato travolto da un mezzo meccanico: ma gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine sono ancora in corso, e maggiore chiarezza si avrà nelle prossime ore. "Certo è che non si può morire lavorando", ha spiegato il segretario generale Filt Cgil Napoli e Campania, Angelo Lustro, in una nota.

Lustro ha infatti spiegato che si tratta di una "ennesima tragedia che colpisce i lavoratori portuali del porto di Napoli, ma anche di Salerno e Castellammare di Stabia. Tragedie che non possono e non debbono accadere in un paese civile come il nostro. Occorre intervenire maggiormente con la prevenzione, il rispetto delle regole, con una maggiore formazione, adeguati strumenti tecnologici e soprattutto con una cultura della Sicurezza che vanno messe al primo posto, per evitare che possano accadere sciagure come questa di oggi", ha proseguito Lustro, aggiungendo che "la sicurezza nei luoghi di lavoro è un diritto fondamentale e irrinunciabile. Nello stringerci al dolore della famiglia del lavoratore, riteniamo necessario ed urgente atti ed interventi concreti da parte di tutti i soggetti che operano nel mondo portuale, perché il lavoro non può e non deve significare morte". Secondo i dati dell'INAIL, solo nel primo semetre del 2024 in Campania si sono avuti 42 incidenti mortali sul lavoro: nel 2023 erano stati 40, e il dato continua ad aggravarsi di settimana in settimana.

Il Comune di Napoli, nel tardo pomeriggio, ha espresso cordoglio per la morte dell'operaio:

L’Amministrazione comunale e l’Assessora al Lavoro Chiara Marciani esprimono cordoglio per la tragica scomparsa di Antonio Nazzaro, un lavoratore della Magazzini Generali Spa morto oggi nel Porto di Napoli travolto da un mezzo meccanico. “Questo evento ci colpisce nel profondo e ci ricorda con forza l’importanza della sicurezza negli ambienti di lavoro – ha affermato l’Assessora Marciani – il Protocollo d’Intesa, siglato venerdì dal Sindaco con le Organizzazioni Sindacali, ribadisce l’impegno quotidiano dell’Amministrazione comunale a garantire che ogni lavoratore possa prestare la propria attività in un ambiente sicuro e protetto, affinchémtragedie come queste non si ripetano mai più. In questo momento di dolore tutta la nostra solidarietà va alla famiglia di Antonio e ai suoi cari"