Incidente sul lavoro in Domitiana, morto operaio della fibra: intrappolato nella benna miscelatrice L’incidente nel Comune di Castel Volturno. Un operaio 62enne è rimasto intrappolato nel macchinario che miscela il cemento ed è morto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Operaio resta incastrato nel macchinario che miscela il cemento e muore poco dopo nonostante i soccorsi. L'incidente sul lavoro è avvenuto oggi pomeriggio, sulla Domitiana, nel territorio del Comune di Castel Volturno, in provincia di Caserta. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, l'ambulanza del 118 e le forze dell'ordine.

L'operaio 62enne vittima di un incidente sul lavoro

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, di 62 anni, è rimasto vittima di un incidente sul lavoro avvenuto nel comune di Castel Volturno, sulla Domiziana, in un cantiere per la messa in opera dei cavi per la fibra. Immediatamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno dovuto liberare l'operaio che, per cause da accertare, era rimasto incastrato in una benna impastatrice. Si tratta di un macchinario utilizzato per miscelare il cemento.

L'uomo, dopo essere stato liberato, è stato subito soccorso dal personale sanitario dell'ambulanza del 118. Purtroppo, però, nonostante i tentativi di salvargli la vita, non ce l'ha fatta ed è deceduto per le ferite riportate. Il personale non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sono in corso le indagini per chiarire l'esatta dinamica di quanto avvenuto.

A Casal di Principe domato un incendio

Sempre nella stessa giornata, le squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta sono state chiamate in un altro intervento avvenuto questa mattina nel comune di Casal di Principe, in via Giorgio la Pira, dove la squadra del distaccamento di Aversa è stata impegnata per spegnere un incendio sviluppatosi in uno sgabuzzino di un appartamento sito al primo piano. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha fatto si che l'incendio rimanesse confinato nella stanza senza coinvolgere il resto dell'appartamento.