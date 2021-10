Incidente sul lavoro alla Reggia di Caserta, operaio schiacciato da un ramo: morto un 49enne Dramma nei giardini della Reggia di Caserta, dove un operaio di 49 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato da un pesante ramo. L’operaio, originario del Marocco, stava eseguendo alcuni lavori di manutenzione nel parco della reggia vanvitelliana e stava potando un albero quando è rimasto vittima dell’incidente.

A cura di Valerio Papadia

Foto @reggiadicaserta / Instagram

Tragedia nel pomeriggio di oggi, venerdì 29 ottobre 2021, alla Reggia di Caserta: un incidente sul lavoro si è verificato nei giardini della reggia vanvitelliana e ha purtroppo spezzato la vita di un operaio di 49 anni. L'uomo, originario del Marocco, stava eseguendo alcuni lavori di manutenzione nel parco del sito Unesco patrimonio dell'umanità: nella fattispecie, stava effettuando la potatura di un albero quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, è rimasto schiacciato da un pesante ramo. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per il 49enne non c'è stato nulla da fare: a causa del violento impatto, infatti, l'operaio è morto sul colpo. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Caserta, ai quali sono affidate le indagini per fare piena luce sulla vicenda. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, il 49enne lavorava per una ditta esterna e aveva un regolare contratto di lavoro.

La morte dell'operaio 49enne arriva purtroppo a poche ore da un altro incidente sul lavoro che si è purtroppo rivelato fatale per un giovane di 23 anni: la vittima si chiamava Mario Papa ed era originaria di Torre Annunziata, nella provincia di Napoli e lavorava per una società che produce materiale sportivo proprio nella città oplontina. Lo scorso 27 ottobre, il giovane si trovava su un montacarichi e stava raggiungendo un piano soppalcato per alcuni lavori quando, per cause ancora da accertare, ha preso l'equilibrio, precipitando per circa sei metri al suolo. Soccorso dal 118, il 23enne è stato trasportato all'ospedale del Mare di Napoli, dove purtroppo è deceduto a causa delle ferite riportate nella caduta.