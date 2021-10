Cade da 6 metri, Mario Papa muore a 23 anni mentre è a lavoro: lutto a Torre Annunziata È morto per le ferite riportate dopo una caduta da 6 metri d’altezza Mario Papa, 23enne di Torre Annunziata, coinvolto in un incidente sul lavoro in un’azienda che produce materiale sportivo in via Sant’Alfonso de’ Liguori. Il sindaco Vincenzo Ascione: “È una tragedia immane. Il giorno dei funerali verrà proclamato il lutto cittadino”.

È morto per le ferite riportate dopo una caduta da 6 metri d'altezza Mario Papa, 23enne di Torre Annunziata, coinvolto in un incidente sul lavoro in un'azienda che produce materiale sportivo in via Sant’Alfonso de’ Liguori. Il giovane, secondo le prime ricostruzioni, si trovava su un muletto, una sorta di montacarichi, mentre era intento a salire su un piano soppalcato di un capannone, quando, per motivi ancora da accertare, avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe precipitato al suolo. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ai soccorritori che hanno chiamato subito l'ambulanza. Sul posto anche le forze dell'ordine. Il giovane è stato subito trasportato all'Ospedale del Mare di Ponticelli per le cure del caso, ma nonostante lo sforzo del personale sanitario per salvargli la vita non ce l'ha fatta. È deceduto purtroppo nella serata di ieri, mercoledì 27 ottobre.

A Torre Annunziata proclamato lutto cittadino

“Purtroppo – scrive il sindaco di Torre Annunziata, Vincenzo Ascione – Mario non ce l’ha fatta, è una tragedia immane. La notizia della sua morte ci ha sconvolti e lasciati sgomenti. Il primo pensiero è rivolto ai familiari, ai quali esprimiamo il nostro cordoglio abbracciandoli idealmente in questi momenti tanto drammatici quanto dolorosi, consapevoli del fatto che nessun gesto o parola potrà in alcun modo lenire la loro sofferenza”. Il giorno dei funerali verrà proclamato il lutto cittadino". Si tratta dell'ennesima morte bianca, purtroppo, in Campania, che colpisce un giovanissimo sul lavoro. Il capannone dove è avvenuto l'incidente è stato posto sotto sequestro dal magistrato, nell'attesa del completamento dei rilievi e dell'acquisizione di tutti gli elementi, da parte delle forze dell'ordine, per ricostruire quanto accaduto.