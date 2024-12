video suggerito

Incidente sul lavoro a Monteforte Irpino, morto operaio di 51 anni Un 51enne del Salernitano è deceduto in un incidente sul lavoro a Monteforte Irpino (Avellino); l’operaio era in un cantiere di via Taverna Campanile, dinamica in fase di ricostruzione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

110 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un operaio di 51 anni, originario del Salernitano, è deceduto mentre era al lavoro in un cantiere di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino; la tragedia nel primo pomeriggio di oggi, 10 dicembre, in via Taverna Campanile. La dinamica non è stata ancora del tutto ricostruita; sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando Provinciale di Avellino per le indagini del caso. A chiamare i soccorsi sarebbero stati gli altri operai che si trovavano nel cantiere, ma per l'uomo non ci sarebbe stato nulla da fare: i sanitari del 118 avrebbero potuto soltanto constatare il decesso. Parallelamente sono in corso accertamenti per verificare l'inquadramento della vittima e, anche questo di prassi in casi del genere, il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.