Incidente sul lavoro a Ischia, operaio di 42 anni incastrato nella miscelatrice: gli hanno amputato una gamba

A cura di Valerio Papadia

Ennesimo grave incidente sul lavoro in Campania: sull'isola di Ischia un operaio di 42 anni è rimasto gravemente ferito. L'incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri, sabato 18 maggio, in via Mazzella: da una prima ricostruzione di quanto accaduto, il 42enne stava effettuando lavori di rifacimento del manto stradale quando, per cause ancora in corso di accertamento, è rimasto incastrato con la gamba destra nella benna miscelatrice del caterpillar.

L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale Rizzoli, nel Comune di Lacco Ameno: purtroppo, si è resa necessaria l'amputazione della gamba destra, come detto rimasta incastrata nella miscelatrice; il 42enne è tuttora ricoverato in ospedale a causa delle lesioni riportate.

L'ipotesi dei carabinieri: l'operaio non era in regola

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Ischia e quelli della locale stazione, che hanno posto sotto sequestro il cantiere e avviato le indagini per determinare la dinamica di quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità. Stando ai primi accertamenti esperiti dai militari dell'Arma, unitamente agli ispettori del lavoro dell'Asl Napoli 2 Nord, il 42enne non aveva regolare contratto.