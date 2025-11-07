Incidente sul lavoro a Eboli, operaio di 35 anni ustionato gravemente: portato in eliambulanza al Cardarelli

Il grave incidente si è verificato nella mattinata di ieri: l’operaio è stato soccorso da un’eliambulanza e trasportato al Cardarelli di Napoli; ha ustioni sull’80% del corpo.

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nella mattinata di ieri, giovedì 6 novembre, a Eboli, nella provincia di Salerno. Da quanto si apprende, un operaio di 35 anni che stava lavorando in un'azienda florovivaistica in località Prato, è rimasto gravemente ustionato: l'uomo stava smaltendo alcuni rifiuti vegetali e, quando gli ha dato fuoco, sarebbe stato investito da un ritorno di fiamma. Le condizioni del 35enne sono apparse subito molto gravi, così sul posto è giunta una eliambulanza, che lo ha trasportato al Centro Grandi Ustionati dell'ospedale Cardarelli di Napoli: da quanto si apprende, l'operaio ha ustioni sull'80% del corpo ed è ricoverato in prognosi riservata.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Eboli, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso al fine di ricostruire con precisione l'esatta dinamica di quanto accaduto, che come detto risulta ancora poco chiara, e individuare eventuali responsabilità; i militari dell'Arma, infatti, stanno cercando di capire anche se nell'azienda fossero state adottate tutte le misure di sicurezza.

In Campania sono stati molti, finora, gli incidenti sul lavoro, in alcuni casi, purtroppo, anche mortali. L'ultima vittima risale alla metà dello scorso mese di ottobre: Pasquale Fiore Iliceto, 53 anni, è morto dopo una settimana di ricovero in ospedale in seguito a un incidente subito mentre stava lavorando al centro commerciale Vulcano Buono a Nola, nella provincia di Napoli.