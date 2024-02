Incidente sul lavoro a Casalnuovo, morto operaio: precipitato da edificio in ristrutturazione Un 35enne del Napoletano è deceduto questa mattina a Casalnuovo: è caduto da circa 3 metri mentre era al lavoro per la ristrutturazione di un edificio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Un operaio di 35 anni è deceduto questa mattina a Casalnuovo, in provincia di Napoli, a seguito di un incidente sul lavoro: sarebbe precipitato da un edificio in ristrutturazione, finendo rovinosamente al suolo; inutili i soccorsi, in ospedale è arrivato già senza vita. Sulla vicenda sono in corso indagini affidate ai carabinieri della tenenza di Casalnuovo.

La dinamica dell'incidente è in fase di accertamento, così come le condizioni lavorative del 35enne e il suo inquadramento. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo sarebbe caduto da un'altezza di circa tre metri mentre era impegnato nei lavori di ristrutturazione di uno stabile in via Amalfi; l'allarme sarebbe stato lanciato dai colleghi, che lo avrebbero immediatamente soccorso e allertato i sanitari. Il 35enne è stato quindi portato alla clinica Villa dei Fiori di Acerra, dove però è arrivato già senza vita.