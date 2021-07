Incidente sul lavoro a Caivano, Crescenzo Paribello muore travolto da una serra Incidente in un campo agricolo alla periferia di Caivano, in provincia di Napoli: un 52enne residente a Frattaminore, Crescenzo Paribello, è deceduto dopo essere stato travolto da una serra; probabilmente la struttura ha ceduto dopo essere stata colpita dal trattore che l’uomo stava guidando mentre era al lavoro.

A cura di Nico Falco

Sarebbe stato travolto da una serra mentre era al lavoro nei campi, forse dopo aver colpito la struttura con il trattore che stava guidando. Sarebbe morto così, secondo i primi accertamenti, Crescenzo Paribello, il 52enne originario di Cardito trovato senza vita in un campo agricolo alla periferia di Caivano, in provincia di Napoli. La tragedia nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 22 luglio, il corpo è stato sequestrato e verrà sottoposto ad autopsia per accertare le cause del decesso.

L'uomo era sposato, viveva nella vicina Frattaminore. I carabinieri della tenenza locale sono intervenuti per le indagini in seguito alla chiamata del 118, che era stato allertato per il grave incidente. I soccorsi, una volta giunti sul posto, non avevano potuto fare altro che constatare il decesso. I militari si sono occupati dei rilievi, la morte in base agli elementi fino ad ora raccolti sarebbe stata determinata da un incidente sul lavoro. Sull'area non sono presenti videocamere di sorveglianza e telecamere non ci sarebbero nemmeno lungo la strada che costeggia il campo.

Secondo una prima ricostruzione, che dovrà essere confermata dagli esiti degli esami autoptici, Paribello stava lavorando in un fondo agricolo di via Sant'Arcangelo, in località Boschetto; era alla guida di un trattore, verosimilmente col mezzo avrebbe colpito accidentalmente uno dei supporti di una serra; la struttura avrebbe ceduto per l'impatto e sarebbe rovinata sul 52enne, travolgendolo e uccidendolo probabilmente sul colpo. La salma del 52enne è stata sequestrata e trasferita all'obitorio di Giugliano in Campania dove nei prossimi giorni verrà svolta l'autopsia.