Incidente stradale tra 2 auto, una finisce in una scarpata: due giovani in ospedale Incidente stradale ad Avellino tra via Moccia e via Fariello: due automobili si sono scontrate, una è volata in una scarpata sfondando una recinzione. Due i feriti: una ragazza di trent’anni rimasta bloccata tra le lamiere ed un ventunenne nell’altra vettura. Entrambi sono stati portati in ospedale.

A cura di Giuseppe Cozzolino

L’automobile finita nella scarpata dopo l’incidente.

Incidente in pieno centro ad Avellino: due i giovani feriti, una ragazza di 30 ed un altro giovane di 21 anni, entrambi in ospedale ma fortunatamente non in pericolo. Nell'impatto tra le due vetture, una delle due è finita in una scarpata tanto che si è dovuti ricorrere ad un'autogru per recuperarla. Tutto è accaduto all'incrocio tra via Moccia e via Fariello, in pieno centro cittadino e a due passi dall'autostazione: per cause ancora da accertare, le due vetture si sono scontrate. Nell'impatto, una delle due è finita contro la recinzione stradale, sfondandola e finendo nella scarpata sottostante.

I vigili del fuoco sono arrivati in poco tempo, liberando la ragazza rimasta intrappolata nell'abitacolo e finita nella scarpata con l'automobile. Nessuno dei due ha riportato gravi ferite: i sanitari del 118 intervenuti sul posto li hanno comunque accompagnati al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino per le cure del caso e soprattutto per esami strumentali e scongiurare altre complicazioni. Ad avere la peggio tra i due è stata proprio la ragazza di trent'anni, ricoverata nel nosocomio avellinese ma in un buone condizioni. L'altro giovane, di ventuno anni, è giunto comunque all'ospedale avellinese per ulteriori controlli. Frattanto, i vigili del fuoco sono riusciti a recuperare la vettura finita nella scarpata con l'ausilio di un'autogru: dopo aver riportato in strada il veicolo, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area e provveduto a sgomberare l'area, ripristinando così il traffico veicolare.