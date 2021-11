Incidente stradale sulla Statale Telesina a Benevento: un morto e tre feriti gravi Tragico incidente alle porte di Benevento: diverse automobili coinvolte, una persona è morta sul colpo dopo l’impatto, altre tre sono ricoverate in codice rosso in ospedale dopo essere state estratte dalle lamiere dai vigili del fuoco. Traffico in tilt, sul posto 118, polizia stradale, carabinieri, vigili del fuoco e personale Anas.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un morto e tre feriti sulla strada statale Telesina, alle porte di Benevento: nell'impatto, avvenuto questa mattina, sono rimaste coinvolte diverse automobili ma lo scontro iniziale sarebbe avvenuto tra un furgone Peugeot Ranch ed una Opel Mokka. Una persona è morta nell'incidente, mentre altre tre sono state portate in ospedale in codice rosso, e si trovano ora ricoverate. Un bilancio gravissimo quello registrato alle porte del capoluogo sannita, che rischia anche di aggravarsi. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Benevento, gli agenti della polizia stradale ed i colleghi dei carabinieri. Presente anche personale dell'Anas: il traffico è infatti andato rapidamente in tilt lungo l'intera strada statale telesina, già molto trafficata in entrambe le direzioni già normalmente.

Stando alle primissime ricostruzioni, il furgone avrebbe accostato lungo la strada statale Telesina a causa di un guasto. A quel punto avrebbe chiamato i soccorsi stradali, nello specifico il proprio meccanico, che sarebbe giunto quindi con la propria vettura sul posto. Poi, per cause ancora da accertare, una terza automobile che procedeva lungo la Telesina, si sarebbe scontrata con le altre due a bordo strada, colpendo a quanto pare il furgone che, a sua volta, sarebbe finito addosso alla seconda automobile.