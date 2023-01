Incidente stradale sulla Bussentina, scontro frontale auto-furgone: morto muratore La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, tra le uscite Caselle Nord e Sansa.

A cura di Pierluigi Frattasi

Violento incidente stradale sulla statale 517 Var “Bussentina”, tra gli svincoli di Sanza e Caselle, in provincia di Salerno. Scontro frontale tra un'auto Opel e un furgone Fiat Doblo. Una persona è deceduta nella scontro, si tratta di un muratore originario di Sanza, di circa 60 anni, che era al volante dell'auto. Ferito il conducente del furgone, originario di Ascea, sempre nel Salernitano. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, tra le uscite Caselle Nord e Sansa.

Sul posto le forze dell'ordine

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono subito arrivate le forze dell'ordine, l'ambulanza del 118 e le squadre Anas per la gestione del traffico. Sono in corso accertamenti. Non è escluso che le forze dell'ordine possano acquisire eventuali filmati delle telecamere presenti lungo il tragitto e raccogliere eventuali testimonianze per cercare di ricostruire quanto avvenuto.

Strada chiusa in entrambe le direzioni

L'incidente è avvenuto oggi pomeriggio, venerdì 20 gennaio 2023, poco prima delle ore 18,00, all’altezza del km 20,500. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, tra le uscite Caselle Nord e Sansa. Il traffico è stato deviato tra le uscite Caselle Nord e Sansa. I tecnici dell'Anas sono al lavoro, di concerto con le autorità, per consentire la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile. Solo al termine dei rilievi da parte delle forze dell'ordine, sarà possibile rimuovere i due veicoli incidentati, sgomberare la carreggiata dai detriti dell'incidente, e ripristinare la circolazione veicolare.