Incidente stradale per Edoardo De Laurentiis, vicepresidente del Napoli: un bimbo finisce in ospedale L’auto di De Laurentiis si è scontrata con un’altra vettura nel Casertano: un bimbo di 3 anni è stato portato in ospedale in via precauzionale, ma è stato dimesso.

A cura di Valerio Papadia

Il vicepresidente del Calcio Napoli, Edoardo De Laurentiis – figlio del patron Aurelio – è rimasto coinvolto in un incidente stradale, verificatosi nel primo pomeriggio di ieri, domenica 5 novembre, sulla via Appia Antica, tra Casapulla e Santa Maria Capua Vetere, nella provincia di Caserta. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, De Laurentiis viaggiava a bordo della sua Porsche Cayenne quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, l'automobile si sarebbe scontrata con una Nissan, guidata da una donna e con a bordo un bambino di tre anni: le due vetture sono state seriamente danneggiate dall'impatto, ma fortunatamente non si registrano particolari conseguenze per nessuna delle persone coinvolte.

Proprio il piccolo, a scopo precauzionale, è stato trasportato all'ospedale Santobono di Napoli: per fortuna, è stato dimesso in serata, dal momento che le sue condizioni di salute sono state giudicate buone. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche gli agenti del commissariato di Santa Maria Capua Vetere della Polizia di Stato, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità. Lo stesso De Laurentiis, dopo l'incidente, sui social ci ha tenuto a ringraziare tutti per la preoccupazione e l'interessamento e a rassicurare circa le condizioni di salute della persone coinvolte.