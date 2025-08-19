Incidente stradale nel Casertano, le auto finiscono una sopra l’altra. Feriti i conducenti

Grave incidente stradale nel Casertano: oggi, 19 agosto, verso le ore 11.45, una squadra dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Aversa, è intervenuta sulla strada provinciale 333, nel comune di Santa Maria la Fossa, per lo scontro fra due autovetture.

Subito dopo l'impatto le due auto si sono piazzate in mezzo alla carreggiata, una sopra l'altra . Immediatamente i vigili del fuoco sono intervenuti, aiutando il personale del 118 ad assistere tutti i feriti, due persone, e mettendo in sicurezza i veicoli coinvolti per il successivo recupero e sgombero della sede stradale.