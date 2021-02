in foto: immagine di repertorio

Un bambino di 4 anni è deceduto in un incidente stradale avvenuto a Casal Velino, piccolo comune della provincia di Salerno. Il bimbo, stando a quanto ricostruito, era in macchina con la mamma e la sorellina quando la vettura è uscita di strada ed è finita in un canale che costeggia la carreggiata; ferite anche le due persone che erano con lui. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Vallo della Lucania, intervenuti sul posto per i rilievi. La dinamica, così come le cause, è ancora al vaglio degli investigatori.

L'incidente è avvenuto in località Verduzio intorno alle 13:30 di oggi, 1 febbraio, per il momento non risultano coinvolti altri veicoli. Probabilmente la donna e i due bambini tornavano a casa da scuola. L'automobile, una Kia, sarebbe sbandata, per cause che restano da accertare, ed è finita nel canale a lato della strada. Non è chiaro se la donna alla guida avesse sterzato per evitare un'altra automobile o un animale comparso all'improvviso sulla strada o se a determinare l'incidente sia stato un attimo di distrazione o, ancora, le condizioni della strada.

La vettura si è ribaltata e il bambino sarebbe stato sbalzato fuori dall'abitacolo e scagliato violentemente a terra; sarebbe morto sul colpo per le ferite riportate. Inutili i tentativi di soccorso da parte del 118, sopraggiunto sul luogo dello schianto pochi minuti dopo: per il piccolo non c'era già nulla da fare. La mamma e la sorellina sono state portate in ospedale, al momento non si conoscono le loro condizioni di salute. Sul punto dell'incidente, che non sarebbe coperto da videocamere di sorveglianza, sono stati effettuati i rilievi del caso.