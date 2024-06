Incidente stradale in via San Giacomo dei Capri, auto si ribalta: ferita donna alla guida

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Scontro in via San Giacomo dei Capri, al Rione Alto. Un'auto si schianta contro un altro veicolo in sosta e si ribalta. Ferita lievemente la donna al volante, una napoletana di 57 anni. Il violento incidente stradale, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, è avvenuto ieri sera, domenica 9 giugno 2024, attorno alle ore 23,20. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Napoli, intervenuti con l'auto del Cot inviata dalla Centrale Operativa, guidata dal Comandante Lucio Sarnacchiaro, e coordinata dal Comandante Ciro Esposito, i vigili del fuoco e l'ambulanza del 118. La donna ferita è stata medicata direttamente sul posto dal personale sanitario e non è stato necessario il ricovero ospedaliero.

Incidente stradale al Rione Alto, ferita una 57enne

L'incidente stradale è avvenuto in via San Giacomo dei Capri, all'altezza del civico 52. Sono al momento in corso le indagini della Polizia Locale per accertare l'esatta dinamica dei fatti. Secondo le prime ricostruzioni, l'auto avrebbe improvvisamente perso il controllo, per motivi ancora da chiarire, e si sarebbe scontrata con un'altra vettura che era in sosta sul margine della strada. Per fortuna, l'incidente, nonostante sia stato rocambolesco, sembra che non abbia provocato gravi conseguenze alla passeggera. È stato poi necessario l'intervento di una ditta privata per poter spostare la vettura coinvolta nell'incidente e raddrizzarla per consentirle di riprendere la marcia sulla carreggiata in sicurezza.

