Incidente stradale in via Petrarca a Posillipo, auto si ribalta vicino allo strapiombo L’incidente stradale questa mattina tra via Petrarca e via Boccaccio. Non si sono registrati feriti.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Violento incidente stradale a Posillipo, questa mattina, dove un'auto, con a bordo due giovani, ha perso il controlli ribaltandosi nei pressi dell'incrocio tra via Petrarca e via Boccaccio. Per fortuna, secondo le prime informazioni, sembra che nessuno si sia fatto male e non ci siano stati feriti. L'incidente è avvenuto questa mattina, domenica 12 novembre 2023. Ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale, coordinata dal Comandante Ciro Esposito.

A perdere il controllo un'auto modello Lancia Y, di colore blu. Non è chiaro se nel sinistro siano state coinvolte anche altre vetture o solo l'automobile incidentata. Quel che è certo è che l'auto, dopo aver perso il controllo, ha terminato la sua corsa rovesciandosi, col tettuccio sull'asfalto. Per fortuna non ci sono state ulteriori conseguenze.

Nella zona si verificano spesso incidenti

La zona dove è avvenuto l'incidente si trova in prossimità del parapetto che funge da barriera e protegge dallo strapiombo sottostante. La strada, anche a causa del freddo e della pioggia, in alcuni casi può diventare scivolosa e sdrucciolevole. Condizioni che facilitano, purtroppo, gli incidenti stradali. Proprio nella zona di via Petrarca e via Boccaccio sono abbastanza frequenti i sinistri stradali, a volte anche gravi, con feriti o anche decessi.

Nell'incidente avvenuto questa mattina sono subito intervenuti anche diversi presenti che si sono attivati per prestare i primi soccorsi alla coppia che era a bordo dell'auto. I ragazzi, per fortuna, sono riusciti ad uscire da soli dall'abitacolo e non avrebbero riportato grosse ferite.