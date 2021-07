Incidente stradale in galleria, muore una 79enne a Cusano Mutri Incindente mortale a Cusano Mutri: muore una donna di 79 anni, era in auto con il marito di 88 che invece è rimasto illeso. La donna è stata portata in gravissime condizioni all’ospedale Fatebenefratelli di Benevento ma è morta poco dopo: inutili i tentativi dei medici di salvarla. L’impatto dell’auto contro la parete di una galleria.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Tragico incidente a Cusano Mutri, nella provincia di Benevento: una donna di 79 anni è morta dopo l'impatto tra la vettura guidata dal marito di 88 anni e la galleria che si trova tra Cusano Mutri e Cerreto Sannita. La donna era stata prontamente soccorsa ma era arrivata al Fatebenefratelli in condizioni già gravissime e non ce l'ha fatta: si è spenta poco dopo, nonostante i disperati tentativi dei medici di salvarle la vita.

Secondo quanto ricostruito finora dai carabinieri di Cerreto Sannita, la donna era a bordo della Volkswagen guidata dal marito quando hanno imboccato il tunnel che collega Cusano Mutri a Cerreto Sannita. Qui, per cause ancora da accertare, l'automobile sarebbe finita contro una delle pareti del tunnel: nell'impatto, l'uomo sarebbe rimasto praticamente illeso, mentre la moglie avrebbe riportato conseguenze più gravi. Soccorsa dai sanitari del 118 giunti sul posto, la donna è stata portata poi d'urgenza all'ospedale Fatebenefratelli, dove purtroppo è deceduta poco dopo. Il Tribunale di Benevento ha aperto un fascicolo sulla vicenda: il medico legale ha già visitato esternamente la salma, mentre nelle prossime ore il sostituto procuratore Francesco Sansobrino deciderà se far eseguire una autopsia o se liberare la salma per i funerali. Illeso invece il marito 88enne della donna: per lui tanto spavento ma nessuna conseguenza per l'impatto. Ancora da chiarire invece come sia avvenuto l'incidente, se magari per colpa dell'asfalto scivoloso oppure per la condotta di qualche altro automobilista di passaggio. Nell'impatto, comunque, non ci sono altri veicoli che sono rimasti coinvolti.