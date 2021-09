Trasporto pubblico a Napoli

Incidente stradale al Vomero, auto contro taxi che si incendia. Tassista disperato: “Ho perso tutto” Scontro al Vomero nella notte tra un’auto e un taxi che si incendia per l’impatto e viene divorato dalle fiamme. Disperato il tassista, padre di famiglia, che ha perso il suo mezzo di sostentamento. Il violento incidente è avvenuto nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 settembre 2021, attorno alle ore 4, in via Mattia Preti.

A cura di Pierluigi Frattasi

Scontro al Vomero nella notte tra un'auto e un taxi che si incendia per l'impatto e viene divorato dalle fiamme. Disperato il tassista, padre di famiglia, che ha perso tutto. Il violento incidente è avvenuto nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 settembre 2021, attorno alle ore 4, in via Mattia Preti, a pochi passi da via Luca Giordano e dalla Villa Floridiana. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco. Per fortuna, non ci sono stati feriti. Per il povero tassista, però, un danno economico enorme, perché ha perso anche il mezzo di sostentamento per la sua famiglia, in un periodo, peraltro, di grande crisi per la categoria, colpita duramente dalla pandemia del Coronavirus.

La solidarietà dei colleghi

Immediata la solidarietà dei colleghi. “Questa notte – commenta Vincenzo Donzelli, segretario del sindacato Uti Napoli – è stata drammatica per la nostra categoria. Oltre a due colleghi tassisti speronati a Piazza Trieste e Trento da un cittadino straniero, poi arrestato in via Partenope, anche un incidente al Vomero, che ha coinvolto un taxi che si è incendiato, facendo perdere al collega tutto ciò che aveva”.

“Fare il nostro lavoro – conclude Donzelli – diventa più pericoloso ogni giorno che passa, in particolare nel weekend soprattutto. Troppo spesso vediamo ragazzi, anche giovanissimi, che schizzano con i motorini tenendo in mano i cellulari per farsi selfie e registrare video che poi postano sulla rete. Un fenomeno senza senso pericolosissimo sia per loro che per le persone che li circondano. Perché le forze dell'ordine non presidiano costantemente i luoghi della movida che ormai sono ben conosciuti da tutti? Non è giusto che un lavoratore che sta svolgendo peraltro un servizio pubblico debba correre il rischio di perdere tutto ciò che ha e rischiare la propria incolumità”.