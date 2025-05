video suggerito

Incidente stradale ad Eboli: tre donne ferite, una è di loro in codice rosso in ospedale Tre donne ferite nella notte in un incidente ad Eboli: una di loro è stata portata in codice rosso in ospedale, in gravi condizioni per politraumi.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Grave incidente nella notte ad Eboli, in provincia di Salerno: un'automobile si è ribaltata mentre si trovava lungo la litoranea verso Campologno, nella zona periferica della cittadina ebolitana. Non è chiara l'esatta dinamica dell'incidente, ma il veicolo si è ribaltato: a bordo c'erano tre donne, tutte rimaste ferite. Per una di loro si è reso necessario il ricovero in codice rosso in ospedale. Carabinieri e vigili del fuoco sul posto per i rilievi ed i soccorsi del caso.

Tutto è accaduto attorno alle due di notte: l'automobile su cui si trovavano le tre donne si trovava lungo la litoranea verso Campolongo, nel comune di Eboli, quando per cause ancora da accertare la vettura su cui viaggiavano si è ribaltata. Tutte e tre le donne sono rimaste ferite: mentre per due di loro però sono bastate le cure del personale della Croce Verde, subito accorso sul posto, per una terza, politraumatizzata, si è reso necessario il ricovero in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Ospedale di Eboli "Maria Santissima Addolorata" di Eboli in gravi condizioni di salute. Sul posto, oltre al personale della Croce Verde, anche i carabinieri di Eboli ed i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della vettura e della carreggiata, oltre che per i rilievi del caso. Ancora tutta da accertare la dinamica dell'incidente.