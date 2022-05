Incidente stradale a via Argine nella notte, grave motociclista di 28 anni L’incidente nei pressi di Villa Betania. Ferito gravemente il motociclista di 28 anni, ricoverato in codice rosso all’Ospedale del Mare.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Violento incidente stradale questa notte in via Argine, nella zona orientale di Napoli. L'impatto ha coinvolto un'auto e una moto di grossa cilindrata. Il motociclista di 28 anni, originario di Ponticelli, è stato sbalzato dalla sella, volando in aria e cadendo rovinosamente a terra ed è stato ricoverato prima a Villa Betania, poi, considerata la gravità delle lesioni, è stato trasportato in codice rosso all'Ospedale del Mare, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Ferito, ma in maniera non grave, il guidatore dell'auto, un 34enne anche lui di Ponticelli. L'incidente stradale è avvenuto attorno alle ore 2 di questa notte. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Polizia Locale, del Reparto Infortunistica Stradale, guidato dal comandante Antonio Muriano.

Acquisiti i filmati delle telecamere, test alcol-droga sui conducenti

Secondo le prime ricostruzioni, la moto Ducati di grossa cilindrata si è scontrata con una Audi A3 in via Argine, all'altezza del semaforo di Villa Betania. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto, ma sembrerebbe che la moto abbia impattato con la fiancata dell'auto. La moto è andata completamente distrutta. Il motociclista è stato sbalzato via ed è rimasto gravemente ferito, nonostante avesse il casco. Gli agenti della Polizia Municipale hanno acquisito i filmati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di ricostruire quanto accaduto. Sia l'automobile che la moto sono state sequestrate dalle forze dell'ordine, mentre sui conducenti dei due veicoli sono stati condotti i test alcolemici e tossicologici.