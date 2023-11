Incidente stradale a Licola, 40enne muore travolto dal tir L’incidente stradale in via San Nullo a Licola, frazione di Giugliano in Campania. Indaga la Polizia Locale.

A cura di Pierluigi Frattasi

Violento incidente stradale mortale a Licola, frazione di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Morto un uomo di 40 anni, travolto da un tir che stava transitando in quel momento. Il sinistro è avvenuto nella mattina di ieri, lunedì 13 novembre 2023, in via San Nullo. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe andato in escandescenze e poi avrebbe attraversato la strada, impattando contro l'automezzo che procedeva sulla carreggiata e non sarebbe riuscito a scansarlo. Sul posto sono subito arrivate le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini del caso per chiarire cosa sia accaduto. Immediato l'intervento anche dell'ambulanza del 118, ma il personale medico sanitario giunto sul posto non ha potuto fare nulla per salvare la vita del 40enne.

Indaga la Polizia Locale di Giugliano

Della vittima non sono state rese ancora note le generalità. Si tratterebbe, ad ogni modo, di un uomo di origine extracomunitaria. Sul posto è arrivato il magistrato di turno, che ha disposto il sequestro della salma, sulla quale potrebbe essere svolto l'esame autoptico, dal quale potrebbero emergere elementi utili a chiarire le condizioni dell'uomo e le cause del decesso. Il corpo è stato trasferito al Centro di Medicina Legale del Policlinico Federico II di Napoli per l’autopsia. Anche il conducente del tir, in stato di choc, è stato portato in ospedale. L'incidente stradale è avvenuto attorno alle ore 8,00 di ieri mattina. Sulla vicenda indaga la Polizia municipale del Comune di Giugliano in Campania. A causa dell'incidente, la strada è stata provvisoriamente chiusa, con grosse code di auto in prossimità della Rotonda Maradona.