Rocambolesco e grave incidente stradale quello che si è verificato nella serata di ieri, mercoledì 2 giugno, a Barano, sull'isola di Ischia: il bilancio è di otto persone ferite, di cui due in maniera grave. Successivamente all'incidente, i carabinieri della locale stazione hanno denunciato un 32enne del posto, considerato il responsabile dell'incidente, che è risultato positivo all'alcool test: per lui l'accusa è quella di lesioni personali stradali gravissime.

Intorno alle 21 di ieri, in via Di Meglio, si sono scontrate tre automobili e uno scooter: come detto, sono otto le persone che sono rimaste ferite. Le due persone che si trovavano sul mezzo a due ruote, una coppia di coniugi, hanno riportato gravi ferite e si trovano ora ricoverate in prognosi riservata; per le altre sei persone, ferite giudicate guaribili tra i 7 e i 10 giorni. I carabinieri della compagnia di Ischia hanno effettuato tutti i rilievi utili a determinare l'esatta dinamica dell'incidente, hanno sequestrato tutti i mezzi coinvolti e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

Ancora nel Napoletano, i carabinieri hanno arrestato un militare americano di 26 anni – di stanza alla base della Us Navy di Gricignano d'Aversa (Caserta) – che lo scorso 22 maggio ha causato l'incidente nel quale ha perso la vita Salvatore Vitale, un uomo di 56 anni originario di Qualiano. Il militare americano che ha provocato l'incidente, avvenuto sulla Domiziana, a Giugliano, stava guidando contromano ed è risultato positivo all'alcool test: ora è accusato di omicidio stradale e lesioni gravissime.