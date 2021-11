Incidente stradale a Gragnano, perde il controllo della sua moto: morto un 47enne A Gragnano, comune in provincia di Napoli, si è verificato un terribile incidente: un uomo di 47 anni è morto dopo che ha perso il controllo della sua moto. Per lui infatti non c’è stato nulla da fare. Oltre i soccorsi, sul posto sono arrivate le forze dell’ordine per svolgere i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.

A cura di Ilaria Quattrone

Tragico incidente stradale a Gragnano, comune in provincia di Napoli. Nel pomeriggio di oggi, lunedì 1 novembre, un uomo di 47 anni ha perso la vita dopo essersi schiantato con la sua moto. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per lui non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Sul posto anche le forze dell'ordine per svolgere tutti i rilievi del caso e ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

La vittima si chiamava Salvatore Cardone

Secondo una prima ricostruzione, Salvatore Cardone – questo il nome della vittima – era in sella alla sua KTM 525 di ritorno da una gita quando, in via Marianna Spagnuolo, avrebbe perso il controllo della moto. In base ai primi elementi raccolti dalle forze dell'ordine, l'incidente potrebbe essere stato causato dalla pioggia che ha reso l'asfalto scivoloso. Il 47enne, originario di Castellammare di Stabia, aveva il casco. Nonostante questo, ha battuto la testa morendo poi sul colpo. La salma resterà a disposizione della Procura in attesa di una possibile autopsia.

Altro grave incidente in provincia di Caserta

Un altro grave incidente si è verificato ieri notte, domenica 31 ottobre, a San Marco Evangelista (Caserta). Due auto si sono scontrate tra loro: l'impatto è stato talmente violento che una delle due si è ribaltata mentre l'altra è finita fuori strada e si è schiantata contro un palo. Entrambi i conducenti sono stati estratti dai vigili del fuoco e trasferiti in ospedale dai medici e i paramedici del 118. Sul luogo dell'incidente anche le forze dell'ordine che hanno eseguito tutti i rilievi del caso. La dinamica infatti non è ancora chiara.