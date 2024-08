video suggerito

Incidente Smart Napoli, la bimba di 8 anni non aveva la cintura. Disposta autopsia Disposta l’autopsia sul corpo della bambina di 8 anni morta nell’incidente in Smart a Giugliano. Sequestrata l’auto. Il sottosegretario Ferrante: “Più sicurezza e controlli” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Non aveva la cintura di sicurezza la bimba di 8 anni, Michelle Volpe, di Secondigliano, quartiere nord di Napoli, morta ieri nell'incidente stradale avvenuto ieri sulla Domitiana, a Giugliano in Campania, che ha visto coinvolta una Smart Fortwo, omologata per due persone, a bordo della quale viaggiavano invece in quattro, e sprovvista di assicurazione RcAuto. La piccola, purtroppo deceduta, viaggiava sul sedile anteriore del passeggero, in braccio alla mamma, e, a quanto risulta dai primi accertamenti dei carabinieri, non aveva la cintura di sicurezza. La sorellina maggiore, di 16 anni, invece, era nel bagagliaio posteriore della vettura. Alla guida c'era il 47enne Francesco D'Alterio, compagno della mamma, ma non padre delle due bimbe, che non aveva mai conseguito la patente, che era stato scarcerato poche ore prima, nella giornata di sabato: aveva espiato una condanna per furto ai domiciliari.

Disposta l'autopsia sul corpo della bimba

L'uomo è stato arrestato nel tardo pomeriggio di ieri per omicidio stradale, sarà riportato in carcere. La bimba, a quanto si è appreso, sarebbe morta sul colpo, mentre la sorella di 16 anni è stata portata all'ospedale di Pozzuoli, Santa Maria delle Grazie, con varie fratture. Nello stesso Pronto Soccorso è stata portata la madre, che è stata ricoverata in osservazione. Quasi del tutto illeso, invece, D'Alterio, che era alla guida: per lui solo qualche graffio. Le sue condizioni di salute non destano preoccupazione. Il 47enne è stato sottoposto agli esami per alcol e droga. L'auto è stata sequestrata. Disposta l'autopsia sul corpo della piccola. Sull'incidente stradale, avvenuto intorno alle 5 di ieri mattina, domenica 25 agosto, lungo la statale Domitiana, all'altezza del civico 99, in zona Licola Mare, indagano i carabinieri della stazione di Varcaturo e della sezione radiomobile di Giugliano in Campania.

Sulla vicenda è intervenuto il deputato e sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante:

"L'incidente stradale, occorso oggi a Giugliano nel napoletano, che ha strappato drammaticamente alla vita una bimba di 8 anni, scrive l'ennesima triste pagina di cronaca e tinge di nero questa giornata di fine estate. Questo tragico accadimento, l'ennesimo, sia motivo ulteriore per continuare ad investire sulla prevenzione ed a puntare sui controlli, viatico per innalzare il livello di sicurezza sulle nostre strade. Nelle more che la giustizia faccia il suo corso, il pensiero va ai familiari della vittima ed all'altra ragazza a bordo della vettura, rimasta ferita nell'incidente, con l'auspicio che simili accadimenti non abbiano più a ripetersi".