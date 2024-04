video suggerito

Incidente nell’Avellinese, tir precipita dal viadotto sulla Fondo Valle Sele Chiusa provvisoriamente la statale Fondo Valle Sele: un autoarticolati, dopo essersi scontrato con un’auto, ha sfondato le barriere ed è precipitato nel vuoto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

L'incidente nei pressi dell'uscita di Calabritto

Un grave incidente stradale è avvenuto nell'Avellinese nel pomeriggio di oggi, 29 aprile: un tir, dopo essersi scontrato con un'automobile sulla Fondo Valle Sele, è precipitato dal viadotto per circa dieci metri nei pressi dell'uscita della zona industriale di Calabritto. L'autista, estratto dalle lamiere dai pompieri, è stato portato in eliambulanza all'ospedale di Salerno; l'altro ferito, l'uomo che era alla guida dell'auto, è stato invece trasportato nell'ospedale di Oliveto Citra.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Nucleo Alpino-speleologico, i Vigili del Fuoco (una squadra dal distaccamento di Lioni, una da Eboli-Salerno, due autogru dei Comandi Provinciali di Salerno e Avellino, coordinati dal capoturno provinciale di Avellino) e le ambulanze della Pubblica Assistenza di Calabritto, impegnati nei soccorsi e nella gestione dell'incidente insieme al personale Anas e ai carabinieri. La strada statale è stata provvisoriamente chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia; sono in corso le operazioni per il recupero dell'autoarticolato, successivamente sarà la volta della messa in sicurezza della carreggiata prima della riapertura.

La ricostruzione è ancora in via di definizione. Stando a quanto accertato fino ad ora il pesante autoarticolato, che trasportava cassoni contenenti packaging per le confezioni di pasta, si è prima scontrato con un'automobile per poi schiantarsi contro le barriere protettive, che non hanno resistito all'impatto; a quel punto il tir è precipitato nel vuoto, da un'altezza di dieci metri circa.