Incidente nella notte a Ponticelli, si ribalta auto con 5 ragazzi: 20enne in prognosi riservata Incidente nella notte a Ponticelli: un’auto con a bordo 5 ragazzi si è ribaltata, un 20enne è stato ricoverato in prognosi riservata.

A cura di Nico Falco

Il luogo dello schianto

Un giovane di 20 anni, napoletano, è ricoverato in prognosi riservata all'Ospedale del Mare a seguito di un incidente stradale avvenuto nella notte in via Paciolinel quartiere Ponticelli, Napoli est. Il ragazzo viaggiava in una Citroen con due coetanei e due 17enni, rimasti feriti in modo non grave. Sulle cause dello schianto sono in corso accertamenti, affidati alla Polizia Municipale.

L'incidente è avvenuto intorno alle 00:50 circa. Alla guida della Citroen C3 c'era uno dei ventenni. Il conducente, per motivi che restano da accertare, avrebbe perso il controllo dell'automobile e sarebbe finito sullo spartitraffico; a causa dell'impatto, e probabilmente di una sterzata violenta, la vettura si è ribaltata sul lato destro, continuando a scivolare per alcuni metri. I ragazzi che erano all'interno sono stati soccorsi dai sanitari del 118, allertati da alcuni passanti che avevano assistito allo schianto.

Il più grave era il ventenne, che si trovava sul sedile anteriore lato passeggero, nella zona dove il colpo è stato più forte: dalle fotografie si nota come la parte anteriore destra del veicolo sia completamente distrutta, persino una parte del telaio appare schiacciata verso l'interno. Il ragazzo, caricato immediatamente in ambulanza, è stato trasportato in codice rosso all'Ospedale del Mare, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Sulla ricostruzione sono al lavoro gli agenti della sezione Infortunistica della Polizia Stradale (guidata dal capitano Antonio Muriano); il conducente dell'automobile è stato sottoposto, come da prassi, ai test per verificare l'eventuale assunzione di alcolici o sostanze stupefacenti.