Incidente nel Salernitano, cinque auto coinvolte: morto un 49enne, diversi i feriti

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Incidente nel pomeriggio in provincia di Salerno, con cinque automobili coinvolte: ci sono diversi feriti ed un morto, G.P., 49enne originario di Calabritto. L'impatto è avvenuto nei pressi di Oliveto Citra, lungo la Strada Statale 691 – Fondo Valle Sele. Tra i feriti anche una bambina, che avrebbe riportato alcune fratture. Tutti i feriti sono stati portati in ospedale.

Sul posto sono giunti vigili del fuoco, carabinieri ed ambulanze del 118, oltre a personale dell'Anas: il traffico è andato rapidamente in tilt in attesa dei soccorsi e dei rilievi. Tutta da accertare la dinamica dell'incidente che ha visto coinvolte ben cinque automobili. La strada è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni all'altezza del chilometro 6: per chi proviene da Lioni, uscita obbligatoria allo svincolo di Contursi Est, mentre per chi proviene dall'A2 Salerno-Reggio Calabria l'uscita obbligatoria è quella di Contursi – Zona Industriale. Una delle vittime, G.P., era uno dei conducenti delle automobili rimaste coinvolte nell'incidente. Si indaga ora per accertare l'esatta dinamica del tutto.