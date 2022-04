Incidente nel Napoletano, marito e moglie gravi in ospedale. Il sindaco: “Preghiamo per loro” L’incidente a Brusciano, nella provincia di Napoli, dove nella serata di ieri è stata organizzata una messa di preghiera per Rosa e Giuseppe, moglie e marito di 27 e 44 anni, ricoverati in ospedale in gravi condizioni.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Un grave incidente stradale si è verificato nella giornata di ieri, giovedì 21 aprile 2022, a Brusciano, cittadina della provincia di Napoli: nello scontro sono rimasti feriti Rosa e Giuseppe, moglie e marito rispettivamente di 27 e 44 anni, che sono ricoverati in ospedale in condizioni di salute giudicate gravi. L'incidente si è verificato in via Matteotti: per cause che sono ancora in corso di accertamento, una vettura si è scontrata con quella sulla quale viaggiavano i due sposi, che hanno avuto la peggio. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno estratto i corpi di Rosa e Giuseppe dalle lamiere e i sanitari del 118, che li hanno trasportati d'urgenza negli ospedali di Nola ed Acerra, dove sono ricoverati, come detto, in gravi condizioni. Sulla dinamica dell'incidente indagano invece le forze dell'ordine, anch'esse giunte sul posto per i rilievi del caso.

Una messa di preghiera per Rosa e Giuseppe

Tutta la comunità di Brusciano si è stretta intorno alla coppia di sposi: nella serata di ieri, nella chiesa di San Sebastiano, è stata celebrata una messa di preghiera per marito e moglie dal parroco Salvatore Purcaro. Anche il sindaco di Brusciano, Giacomo Romano, ha preso parte alla messa e, sui suoi profili social, ha scritto: "Sono ore di attesa e preghiera per Rosa e Giuseppe che, coinvolti in un incidente stradale, sono in condizioni critiche. Sono in contatto constante con le loro famiglie e vi terrò aggiornati. Forza ragazzi tutta Brusciano è con voi".