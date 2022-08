Incidente mortale fra scooter a Piscinola, Antonio Di Guido perde la vita Scontro tra due scooter in via Madonna delle Grazie, a Giugliano. Il giovane di Pianura non ce l’ha fatta.

A cura di Pierluigi Frattasi

Lutto a Piscinola per la morte di Antonio Di Guido, vittima di un violento incidente stradale avvenuto venerdì scorso, 5 agosto 2022, in via Madonna delle Grazie, a Giugliano in Campania. Antonio, secondo le prime ricostruzioni, era a bordo del suo scooter, quando, per cause ancora da accertare, si sarebbe scontrato con un altro motociclo. L'impatto è stato molto forte. Il giovane, originario del quartiere di Piscinola, nell'area nord di Napoli, ha riportato gravi ferite. Sul posto sono subito arrivati le forze dell'ordine e il personale sanitario dell'ambulanza del 118. Ma, nonostante l'intervento dei soccorsi, purtroppo Antonio non ce l'ha fatta ed è deceduto.

Tantissimi i messaggi di condoglianze e di vicinanza che stanno arrivando in queste ore alla famiglia per la terribile e prematura perdita. Inconsolabile il fratello Mario, che ha dedicato ad Antonio molti messaggi su Facebook: "Fratello mio, vola più in alto che puoi. Spero che tu sarai sempre accanto a me. Sei l’angelo più bello del Paradiso. Mi manchi".

Un dolore al quale si sono unite molte altre persone che conoscevano il ragazzo. "Un ragazzo educato, buono, con un cuore grande – lo ricorda Margherita – sempre allegro. Amava la vita. Non ci sono parole". "Un ragazzo solare, educato, pieno di sentimenti – scrive Andrea – Mai ti dimenticheremo, sarai sempre nei nostri pensieri e ogni giorno ci mancherà il tuo sorriso, la tua gioia di vivere, Le persone non muoiono mai se le hai nel cuore. Puoi perdere la loro presenza, la loro voce… ma ciò che hai imparato da loro, ciò che ti hanno lasciato, questo non lo perderai mai".