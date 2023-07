Incidente mortale, auto contro autocarro, ragazzo perde la vita nel Casertano Ragazzi restano fra le lamiere dopo l’impatto con un autocarro, uno di loro purtroppo è morto.

A cura di Redazione Napoli

Mattinata drammatica nel Casertano: un secondo incidente mortale dopo quello di Pinetamare è avvenuto questa mattina verso le 5.30 nel comune di San'Andrea del Pizzone in via provinciale per Mondragone, dove un autocarro si è scontrato con un'autovettura.

Immediatamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno liberato dalle lamiere dopo diverse manovre i tre ragazzi rimasti incastrati e consegnati alle cure del 118. Purtroppo uno dei ragazzi è stato dichiarato deceduto.