Scontro frontale nel Casertano, muore un motociclista all’uscita Pinetamare Incidente mortale all’uscita Domiziana di Pinetamare, moto sbalzata in un canneto adiacente la sede stradale.

Nella tarda serata di ieri un motociclista è morto in un incidente stradale nel Casertano. Il fatto si è verificato sulla strada statale 7 bis, uscita Domiziana Pinetamare, in via Napoli nel comune di Castel Volturno.

Qui si è verificato uno scontro tra un'auto ed una motocicletta. Dopo lo schianto tra i due veicoli, il conducente del motociclo è stato sbalzato e trovato privo di vita in un canneto adiacente la sede stradale. Sul posto la squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Mondragone.