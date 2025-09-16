napoli
Incidente mortale a Scafati, donna travolta da suv mentre attraversa la strada

Una 72enne di Scafati (Salerno) è stata investita e uccisa mentre attraversava la strada nel pomeriggio del 15 settembre; inutili i soccorsi. La conducente dell’automobile è indagata per omicidio stradale.
A cura di Nico Falco
Immagine di repertorio
Una donna di 72 anni, Paolina Voccia, è stata travolta e uccisa a Scafati (Salerno): è stata investita da un suv mentre attraversava la strada in via Cavallaro, nei pressi di casa sua. La conducente dell'automobile, che si è fermata dopo l'impatto, è indagata per omicidio stradale; la salma dell'anziana è stata sequestrata e trasferita all'obitorio, in attesa del magistrato che dovrà decidere se procedere con l'autopsia o restituirla ai familiari per i funerali. Le indagini sono affidate alla Polizia Locale di Scafati.

L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, 15 settembre, intorno alle 16. La vittima era da pochi minuti uscita da casa e stava attraversando quando è stata colpita dall'automobile; i soccorsi sono stati prontamente allertati da alcuni passanti che hanno assistito alla scena ma, quando i sanitari del 118 hanno raggiunto il posto, non hanno potuto fare nulla: la 72enne era probabilmente morta sul colpo, hanno potuto soltanto constatare il decesso.

Per consentire i rilievi tecnici, e le successive operazioni di rimozione del corpo, è stato necessario interdire la circolazione per circa un'ora. Gli agenti della Locale si sono occupati della ricostruzione dell'incidente e sono stati ascoltati alcuni testimoni, si valuta la possibilità che ulteriori informazioni possano arrivare dalle registrazioni delle telecamere pubbliche e private installate in zona. La Procura di Nola ha disposto il trasferimento della salma all'obitorio dell'ospedale "Umberto I" di Nocera Inferiore.

