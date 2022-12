Incidente mortale a Mondragone: travolge 73enne e scappa, rintracciato dai carabinieri Incidente mortale a Mondragone: 73enne travolto e ucciso da un furgone, l’investitore rintracciato dai carabinieri e denunciato.

A cura di Nico Falco

Avrebbe travolto col suo furgone un 73enne che era su un ciclomotore nel Casertano, causando la morte dell'anziano, e subito dopo l'incidente sarebbe scappato cercando di far perdere le proprie tracce. Con queste accuse è stato denunciato un cittadino bulgaro, rintracciato dai carabinieri nel corso delle indagini: è stato denunciato per omicidio stradale, fuga ed omissione di soccorso, oltre che per guida senza patente e senza assicurazione.

L'incidente è avvenuto a Mondragone, in provincia di Caserta, all'incrocio tra le strade provinciali 259 e 7. La vittima, un 73enne del posto, era in sella al suo ciclomotore quando si è scontrato con un furgone. La dinamica resta da ricostruire ma, hanno accertato i militari, dopo lo schianto il conducente dell'autoveicolo si è dato alla fuga. L'anziano, soccorso dal personale sanitario del 118, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale civile "San Rocco" di Sessa Aurunca e ricoverato in prognosi riservata ma è deceduto poco dopo per le ferite riportate.

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del locale Reparto Territoriale hanno rintracciato il furgone lungo la strada statale 7quater "Domitiana", all'altezza della rotonda di via Agnena, a circa 8 chilometri dal luogo dell'incidente, a bordo c'erano tre uomini di nazionalità bulgara. Il conducente è stato invitato a fermarsi ma è balzato fuori dall'abitacolo e ha tentato di fuggire a piedi; inseguito, è stato bloccato pochi metri dopo. Dai successivi accertamenti è emerso che non aveva mai conseguito la patente di guida e che il furgone era sprovvisto di copertura assicurativa; il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.