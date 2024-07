video suggerito

Incidente mortale a Giugliano, anziano travolge e uccide 70enne in via Carrafiello Investimento mortale in via Carrafiello, a Giugliano (Napoli): un uomo ha travolto un passante nel tardo pomeriggio, sul posto i carabinieri.

A cura di Nico Falco

Incidente mortale nella serata di oggi, 9 luglio, a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli: un anziano, alla guida di un'automobile, ha investito e ucciso un passante settantenne; è avvenuto intorno alle 19.30 in via Carrafiello, la vittima è stata identificata in Francesco Trinchillo, della zona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Varcaturo, che stanno ascoltando l'automobilista per ricostruire la dinamica dell'incidente.