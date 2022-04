Incidente in via Petrarca, Antonio Salzano muore dopo un mese di agonia È morto dopo un mese di agonia Antonio Salzano, 67 anni, ex custode del parco Virgiliano: era rimasto gravemente ferito in un incidente in via Petrarca, a Napoli.

A cura di Nico Falco

immagine di repertorio

Dopo oltre un mese di agonia non ce l'ha fatta Antonio Salzano, l'ex custode del parco del Virgiliano rimasto coinvolto in un grave incidente stradale il 24 marzo scorso in via Petrarca, a Napoli. L'uomo era ricoverato nell'ospedale Cardarelli da quel giorno, in gravissime condizioni; è deceduto nella notte. Nello schianto era rimasta ferita anche la moglie, le cui condizioni sono però in miglioramento.

Salzano, 67 anni, quel giorno stava percorrendo via Petrarca in scooter, la moglie seduta con lui come passeggero, quando si scontrò frontalmente con un'automobile. Le successive indagini, affidate alla sezione Infortunistica della Polizia Locale (guidata dal capitano Antonio Muriano) appurarono che a causare l'incidente era stato l'automobilista: in fase di sorpasso aveva invaso la corsia opposta, trovandosi sulla traiettoria dello scooter. Nell'inevitabile impatto Salzano e la moglie erano stati sbalzati al suolo ed erano rimasti feriti, mentre il conducente dell'automobile aveva riportato contusioni di poco conto.

Le due vittime erano state trasportate in ospedale, prima al Fatebenefratelli e successivamente erano state trasferite al Cardarelli, dove erano state ricoverate entrambe in Terapia Intensiva. Col passare dei giorni le condizioni della moglie del 67enne sono migliorate e per la donna è stata sciolta la prognosi, mentre per l'uomo, apparso da subito in condizioni disperate, non c'è stato nulla da fare nonostante gli sforzi dei sanitari. Con la morte di Salzano si prospetta una modifica dell'accusa per l'automobilista, che con tutta probabilità non dovrà rispondere più di lesioni gravi ma di omicidio stradale.