Incidente in via Marina nello stesso punto in cui ieri è morta la mamma 42enne. Scontro tra moto: 2 feriti in ospedale Un incidente con due feriti all’alba di oggi in via Marina a Napoli, nello stesso punto in cui ieri è stata investita e uccisa Valeria Vertaglio, la 42enne madre di due bimbi, che aveva appena accompagnato a scuola. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Un altro incidente stradale questa notte in via Marina a Napoli, di fronte al Parcheggio Brin, proprio alla stessa altezza dove ieri è morta Valeria Vertaglio, la 42enne mamma di 2 bimbi travolta da un’auto guidata da un 22enne, sulla corsia preferenziale mentre attraversava sulle strisce dopo aver accompagnato i figli a scuola.

L’incidente di questa mattina, attorno alle ore 6,30, non è avvenuto sulla corsia preferenziale, ma alla stessa altezza. A quanto apprende Fanpage.it, si sarebbero scontrati una moto e un ciclomotore. L’impatto è stato molto violento e rocambolesco. Due feriti, entrambi in ospedale.

Il triage è passato da codice rosso a giallo, quindi non si dovrebbe temere per la vita. Si attendono ovviamente gli esami medico-chirurgici di pronto soccorso. Indaga l'unità operativa Infortunistica stradale diretta dal comandante Vincenzo Cirillo.

Oggi intanto è prevista a Sant’Erasmo la fiaccolata delle mamme, per protestare contro gli incidenti stradali in via marina, dopo la morte della mamma avvenuta ieri. Una donna di 42 anni, Valeria Vertaglio, madre di due bambini, investita e uccisa in mattinata mentre attraversava sulle strisce pedonali a via Marina, all'altezza del parcheggio Brin a Napoli. Questa la dinamica, ricostruita da Fanpage: la donna era di ritorno a casa, aveva appena accompagnato i figli a scuola nei pressi di via Ponte della Maddalena. Lì è stata travolta da un'auto, una Fiat Panda, guidata da un ragazzo di 22 anni.