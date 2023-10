Incidente in scooter, Marika muore a 22 anni nel giorno del compleanno. Grave il fidanzato L’incidente si è verificato questa mattina a Bellizzi, nel Salernitano: Marika Capacchione proprio oggi aveva compiuto 22 anni; la giovane si trovava in sella a uno scooter con il fidanzato, che è rimasto gravemente ferito.

A cura di Valerio Papadia

Un tragico incidente stradale ha sconvolto questa mattina la comunità di Bellizzi, nella provincia di Salerno: nell'incidente è morta purtroppo Marika Capacchione, che proprio oggi aveva compiuto 22 anni. Ancora poco chiara la dinamica di quanto accaduto questa mattina, martedì 10 ottobre, intorno alle 11, in via delle Industrie: Marika si trovava in sella a uno scooter, guidato dal fidanzato, quando il mezzo a due ruote si sarebbe scontrato, per cause ancora in corso di accertamento, con altri veicoli.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Marika; il fidanzato, che come detto guidava lo scooter, è invece stato portato in ospedale, in gravi condizioni. Sul posto sono giunti anche i carabinieri, per tutti i rilievi del caso utili a determinare l'esatta dinamica dell'incidente.

La morte di Marika Capacchione, come detto, ha sconvolto la comunità. Il sindaco di Bellizzi, Mimmo Volpe, ha voluto esprimere il cordoglio dell'intera città: