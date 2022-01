Incidente in scooter, Andrea Pragliola muore a 24 anni: lutto a Giugliano Il giovane si trovava a bordo del suo scooter quando si è scontrato con un’automobile: inutili i soccorsi, Andrea Pragliola è deceduto sul colpo.

A cura di Valerio Papadia

Un tragico incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, domenica 30 gennaio, a Giugliano in Campania, nella provincia di Napoli: il sinistro stradale si è purtroppo rivelato mortale. La vittima è Andrea Pragliola, un giovane del posto di soli 24 anni, che viaggiava a bordo del suo scooter, un Beverly nero, e stava percorrendo corso Campano, nel centro di Giugliano, quando intorno alle 19.30 il mezzo si è scontrato, per cause che sono ancora in corso di accertamento, con un'automobile: l'impatto è stato violento e il 24enne è stato sbalzato dalla sella dello scooter ed è finito sull'asfalto. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per Andrea Pragliola non c'è stato niente da fare: il 24enne è deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica dell'incidente ed accertare eventuali responsabilità.

La notizia della morte di Andrea Pragliola si è diffusa rapidamente a Giugliano, dal momento che il giovane abitava poco distante dal luogo della tragedia. Tantissimi i messaggi che si sono susseguiti sui social network in cui amici e conoscenti ricordano il 24enne: "Dai tanta forza alla tua famiglia. Vola più in alto che puoi, Andrea, e dai tanta forza alla tua mamma" scrive una ragazza su Facebook. "Buon viaggio, ci mancherai" il messaggio invece di un amico.

A Gragnano un'anziana investita e uccisa per strada

Un altro incidente mortale, ancora nella giornata di ieri, a Gragnano, sempre nella provincia di Napoli: la vittima è una donna di 79 anni, che è stata investita e uccisa mentre si trovava per strada. Anche in questo caso, i soccorsi si sono rivelati inutili e per l'anziana non c'è stato nulla da fare.