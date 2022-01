Incidente a Gragnano: anziana investita da un’auto morta sul colpo Stando a quanto si apprende, una signora di 79 anni è stata investita da un’automobile ed è morta sul colpo. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118.

A cura di Enrico Tata

Foto da StabiaChannel

Incidente mortale a Gragnano, provincia di Napoli, in via Motta dei Miri. Stando a quanto si apprende, una signora di 79 anni è stata investita da un'automobile ed è morta sul colpo. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che però non hanno potuto fare niente per salvare la vita all'anziana. Gli agenti della polizia locale stanno cercando di ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente: dalle prima ricostruzioni, sembra che la donna stesse passeggiando in strada quando è stata presa in pieno da una Renault Clio. Al volante della vettura, riporta il quotidiano locale StabiaChannel, c'era un uomo di 46 anni residente a Castellammare di Stabia. Per cercare di accertare le cause dell'incidente, gli agenti stanno visionando le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza installate in zona.

Diversi cittadini segnalano che la strada dove si è verificato l'incidente è molto pericolosa. "Un po' di segnaletica ci vorrebbe, mio zio abita lì e la sta chiedendo da anni. Ci doveva scappare il morto, come succede sempre", scrive su Facebook una signora. E un'altra cittadina: "Purtroppo in quella strada e per via Cupa varano sfrecciano come pazzi …si dovrebbero prendere provvedimenti seri".

Scrive su Facebook il sindaco di Gragnano, Nello D'Auria: "Certi giorni iniziano come tutti gli altri ma poi finiscono con dolori implacabili. Oggi è uno di quei giorni.La città è in lutto perché una cittadina di Gragnano ha perso la vita investita da un’auto. Il mio pensiero va alla famiglia della vittima ma anche all’automobilista che vive in un grande dolore. Stringiamoci tutti in preghiera".