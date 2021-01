Tragico incidente stradale, purtroppo mortale, quello che si è verificato questa notte a Napoli: la vittima è Vittorio Perfetto, un ragazzo di soli 19 anni. Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto, il 19enne si trovava alla guida del suo scooter, un Honda Sh 150, e stava percorrendo viale Adriano, al Rione Traiano, periferia occidentale della città, quando per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo a due ruote e si è schiantato contro un palo della luce. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno trasportato d'urgenza il giovane al Pronto Soccorso dell'ospedale San Paolo, dove il 19enne è deceduto poco dopo il suo arrivo a causa delle gravi ferite riportate. Sul posto, per i rilievi del caso, utili a determinare l'esatta dinamica dell'incidente, sono giunti anche gli agenti dell'Infortunistica Stradale della Polizia Municipale, guidati dal capitano Antonio Muriano.

Due giorni fa, lo scorso 26 gennaio, un altro incidente stradale mortale, nel quale ha perso la vita una giovane ragazza di 17 anni, ha invece sconvolto la città di Avellino: la vittima è Debora Prisco. La 17enne si trovava in auto con la sorella, Antonella – nota per aver partecipato al programma "Uomini e Donne" in qualità di corteggiatrice – quando la vettura si è scontrata con un'altra automobile e si è ribaltata, nel popoloso Rione San Tommaso. Nonostante il tempestivo intervento del 118, per Debora non c'è stato nulla da fare, è deceduta sul colpo. Ferita invece la sorella Antonella, che è stata ricoverata in ospedale ma non è in pericolo di vita.