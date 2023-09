Incidente in scooter a Vietri sul Mare, Antonio Senatore muore a 18 anni Un 18enne di Vietri sul Mare (Salerno), Antonio Senatore, è deceduto nella notte in un incidente mentre rincasava; ferito lievemente l’amico che era con lui.

A cura di Nico Falco

Avrebbe perso il controllo dello scooter mentre tornava a casa con un amico e sarebbe finito contro un'automobile che proveniva dal senso opposto di marcia: sarebbe morto così, a 18 anni compiuti da pochi giorni, Antonio Senatore, giovane di Vietri sul Mare, in provincia di Salerno; il ragazzo che era con lui, minorenne, ha riportato ferite di poco conto, le sue condizioni di salute non destano preoccupazione.

Il 18enne, nella notte appena trascorsa, stava rincasando dopo aver passato la serata a Cava de' Tirreni. Sui motivi dell'incidente sono ancora in corso accertamenti, è possibile che lo scooter abbia perso aderenza per l'alta velocità e per le condizioni dell'asfalto. Il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone, ha affidato ai social un messaggio di cordoglio e di vicinanza alla famiglia:

Poche parole, solo tanta amarezza e tristezza, notizie del genere non vorremmo mai sentirle. Diciotto anni devono essere il pieno della vita, un incidente stradale non può togliercela .Condoglianze alla famiglia a nome dell’intera comunità vietrese.

Il ragazzo frequentava il liceo Alfano I di Salerno. La scuola ha voluto ricordarlo con un messaggio: