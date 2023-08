Incidente in scooter a San Pietro a Patierno, Vincenzo Mazzola morto a 38 anni Incidente mortale tra scooter e auto a San Pietro a Patierno, Napoli Nord: la vittima è un 38enne del posto, Vincenzo Mazzola. Dinamica al vaglio.

Un uomo di 38 anni, Vincenzo Mazzola, ha perso la vita in un incidente stradale che si è verificato a San Pietro a Patierno, nella periferia Nord di Napoli, nel primo pomeriggio di oggi, 3 agosto. Le indagini per la ricostruzione della dinamica sono affidate alla Polizia Locale, sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato in supporto per questioni di ordine pubblico. La vittima, sposata da 8 anni, aveva un figlio di 6 anni.

I rilievi sono affidati agli agenti della sezione Infortunistica Stradale, guidata dal capitano Antonio Muriano. Poco prima delle 15 Mazzola, in sella al suo scooter, si è scontrato violentemente con una Fiat Panda mentre percorreva via Aquino, strada che costeggia parte del perimetro dell'aeroporto di Capodichino. Il 38enne sarebbe morto all'istante: quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto hanno tentato di rianimarlo ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La ricostruzione è per il momento al vaglio, l'esatta dinamica dell'incidente resta da chiarire. Il conducente dell'automobile, che si è fermato dopo l'impatto, è stato identificato dagli agenti.