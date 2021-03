in foto: Immagine di repertorio

Un uomo di 55 anni, Giuseppe L., è stato soccorso nel pomeriggio di ieri in Salita Tarsia, nel centro di Napoli, dopo un incidente: si è schiantato con la sua Fiat Panda contro un'automobile in sosta mentre stava andando in ospedale, dopo essere stato accoltellato. L'uomo, accompagnato al Pellegrini, non è in pericolo di vita. I sanitari hanno riscontrati ferite da punta e taglio alle gambe, al Pronto Soccorso sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato per l'avvio delle indagini.

Secondo la versione fornita dalla vittima, che lavora come operatore ecologico nella zona del Vasto, a ridosso della stazione centrale di piazza Garibaldi, si sarebbe trattato di una lite avvenuta intorno alle 16 di ieri, 14 marzo. Il 55enne ha raccontato di avere discusso con uno sconosciuto e che il battibecco, dovuto a questioni banali di viabilità, sarebbe improvvisamente degenerato quando l'altro avrebbe estratto un coltello e gli si sarebbe avventato contro, colpendolo con diversi fendenti alle gambe. L'uomo a quel punto sarebbe riuscito ad allontanarsi ed avrebbe cercato di raggiungere il Pronto Soccorso ma, in Salita Tarsia, avrebbe perso il controllo del veicolo e avrebbe colpito le automobili parcheggiate.

Refertato in ospedale, il 55enne non è in pericolo di vita; per lui 30 giorni di prognosi. Gli investigatori stanno effettuando accertamenti sul racconto della vittima. È stato effettuato un sopralluogo sul punto del ferimento e sono in corso verifiche per capire se nella zona ci siano delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero avere ripreso il momento della lite o l'aggressore.